ATELIER Cuisine anti-gaspi Salle du Louvre Château-Gontier-sur-Mayenne

ATELIER Cuisine anti-gaspi

Salle du Louvre Passage du Louvre Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-10-03 10:00:00

fin : 2025-10-03 14:00:00

2025-10-03

Venez cuisinez un repas facile, gourmand et qui utilisera l’intégralité des nos fruits et légumes saisonniers.

Partez à la découverte d’astuces antigaspi et découvrez au passage comment valoriser vos épluchures.

Inscription (12 places) auprès du PEPS au 02 43 09 55 80 ou par mail centre.social@chateaugontier.fr

Animation proposée par le centre social Le PEPS du Pays de Château-Gontier.

Renseignements et inscriptions 02 43 09 55 80 centre.social@chateaugontier.fr .

Salle du Louvre Passage du Louvre Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 55 80 centre.social@chateaugontier.fr

English :

Come and cook an easy, gourmet meal using all our seasonal fruit and vegetables.

German :

Kochen Sie eine einfache, leckere Mahlzeit, die alle unsere saisonalen Obst- und Gemüsesorten enthält.

Italiano :

Venite a cucinare un pasto facile e gustoso utilizzando tutta la nostra frutta e verdura di stagione.

Espanol :

Ven a cocinar una comida fácil y sabrosa con toda nuestra fruta y verdura de temporada.

