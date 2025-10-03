ATELIER Cuisine anti-gaspi Salle du Louvre Château-Gontier-sur-Mayenne
Venez cuisinez un repas facile, gourmand et qui utilisera l’intégralité des nos fruits et légumes saisonniers.
Partez à la découverte d’astuces antigaspi et découvrez au passage comment valoriser vos épluchures.
Inscription (12 places) auprès du PEPS au 02 43 09 55 80 ou par mail centre.social@chateaugontier.fr
Animation proposée par le centre social Le PEPS du Pays de Château-Gontier.
Renseignements et inscriptions 02 43 09 55 80 centre.social@chateaugontier.fr .
English :
Come and cook an easy, gourmet meal using all our seasonal fruit and vegetables.
German :
Kochen Sie eine einfache, leckere Mahlzeit, die alle unsere saisonalen Obst- und Gemüsesorten enthält.
Italiano :
Venite a cucinare un pasto facile e gustoso utilizzando tutta la nostra frutta e verdura di stagione.
Espanol :
Ven a cocinar una comida fácil y sabrosa con toda nuestra fruta y verdura de temporada.
