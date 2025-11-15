Atelier cuisine Anti-gaspi et petit budget

Ranspach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Apprenez à transformer vos épluchures et restes en délicieux repas, pour vous régaler sans vous ruiner et dégustez les préparations réalisées tous ensemble.

Atelier animé par Audrey Koelbert, diététicienne-nutritionniste.

Ranspach 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 22 50

English :

Learn how to transform your peelings and leftovers into delicious meals, so that you can enjoy your meal without breaking the bank, and taste the preparations you’ve made together.

Workshop led by Audrey Koelbert, dietician-nutritionist.

German :

Lernen Sie, wie Sie Ihre Schalen und Reste in köstliche Mahlzeiten verwandeln können, um zu schlemmen, ohne sich zu ruinieren, und probieren Sie die gemeinsam hergestellten Zubereitungen.

Workshop unter der Leitung von Audrey Koelbert, Diätassistentin und Ernährungsberaterin.

Italiano :

Imparate a trasformare le vostre bucce e i vostri avanzi in piatti deliziosi, in modo da potervi concedere un regalo senza spendere troppo e godervi i piatti che preparate insieme.

Condotto da Audrey Koelbert, dietista-nutrizionista.

Espanol :

Aprende a convertir tus restos de comida en deliciosos platos, para que puedas darte un capricho sin arruinarte y disfrutar de los platos que preparáis juntos.

Dirigido por Audrey Koelbert, dietista-nutricionista.

