Atelier cuisine anti-gaspi Le Betalab’ Melle

Atelier cuisine anti-gaspi

Le Betalab’ 5 rue Bourgneuf Melle Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Les recettes anti-gaspi s’invitent dans la cuisine avec plein d’astuces écologiques, économiques et ludiques pour ne plus rien jeter.

Quoi faire avec des fânes, du pain dur, du jus de cuisson des pois-chiche ou encore des épluchures de pommes? venez découvrir la cuisine sans gaspillage avec nous.

Sur inscription à louise.simplicite@mailo.com ou au 05.17.30.17.82 .

Le Betalab’ 5 rue Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com

English : Atelier cuisine anti-gaspi

German : Atelier cuisine anti-gaspi

Italiano :

Espanol : Atelier cuisine anti-gaspi

L’événement Atelier cuisine anti-gaspi Melle a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Pays Mellois