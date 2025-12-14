Atelier cuisine anti-gaspillage Bourganeuf

Atelier cuisine anti-gaspillage

Deux sessions de cuisine anti-gaspi vous sont proposées par Evolis23 et animées par Corinne.

Au programme de ces ateliers cuisine

transformation du pain dur en farine puis en pâte à quiche

transformation d’épluchures de légumes en bouillon cube

transformations des peaux d’orange et de citron en fruits confits

Repartez avec pleins de conseils pour limiter au maximum le gaspillage alimentaire.

Dès 8 ans. Ateliers gratuits.

Sur Inscription 10 pers maximum par atelier .

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 54 04 95 compostage@evolis23.fr

