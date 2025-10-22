Atelier cuisine anti-gaspillage Maison du Grand Site Solutré-Pouilly
Atelier cuisine anti-gaspillage
Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Début : 2025-10-22 15:30:00
fin : 2025-10-22 16:30:00
2025-10-22
Rejoignez en cuisine Les Petites Cantines, un réseau de cantines de quartier, pour participer à la préparation de recettes anti-gaspillage. Au menu ? Craquers apéritif et pancakes à la banane.
À partir de 6 ans. Accompagnant adulte obligatoire.
L’activité peut être annulée ou reportée si la jauge minimale n’est pas atteinte. .
Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
