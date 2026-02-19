Atelier Cuisine Anti Inflammatoire Céline LHOTE, Naturopathie et Réflexologie Honfleur

Atelier Cuisine Anti Inflammatoire

Céline LHOTE, Naturopathie et Réflexologie 85 chemin du Moulin 14600 Honfleur Calvados

Début : 2026-03-09 10:00:00

fin : 2026-03-09 13:00:00

2026-03-09

Participez à un atelier cuisine convivial autour de l’alimentation anti-inflammatoire, animé par Céline LHOTE, naturopathe et réflexologue.

Au cours de cette matinée, vous apprendrez à réaliser des recettes simples, gourmandes et accessibles, inspirées d’une cuisine bien-être, naturellement sans gluten et sans lactose.

L’objectif découvrir de nouvelles idées pour cuisiner au quotidien tout en prenant soin de son corps, favoriser une meilleure digestion et repartir avec des conseils pratiques et des fiches recettes.

L’atelier se termine par un repas partagé dans une ambiance chaleureuse.

Petit groupe (6 à 8 personnes) sur inscription. .

Céline LHOTE, Naturopathie et Réflexologie 85 chemin du Moulin 14600 Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 87 15 31 95 celine.lhote@cnaturellementsoi.fr

English : Atelier Cuisine Anti Inflammatoire

Join Céline LHOTE, naturopath and reflexologist, for a friendly cooking workshop on anti-inflammatory food.

