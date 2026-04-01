Atelier cuisine anti inflammatoire La Réole
Atelier cuisine anti inflammatoire La Réole mardi 21 avril 2026.
La Réole
Atelier cuisine anti inflammatoire
Place des jacobins La Réole Gironde
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-21 12:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Venez participer à un atelier de cuisine Anti-Inflammatoire/ Préparation d’un plat et d’un dessert. Dégustation sur place. .
Place des jacobins La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 33 51 02 contactlestortues@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier cuisine anti inflammatoire
L’événement Atelier cuisine anti inflammatoire La Réole a été mis à jour le 2026-04-07 par OT de l’Entre-deux-Mers
À voir aussi à La Réole (Gironde)
- Ciné-goûter L’odyssée de Céleste Pl. de la Libération La Réole 13 avril 2026
- Séance unipop et conférence les Mayas et le mythe de l’effondrement + Ixcanul Pl. de la Libération La Réole 20 avril 2026
- La grande chasse aux oeufs Solid’Avenir La Réole 22 avril 2026
- Vindediou la fête des vins en Réolais La Réole 25 avril 2026
- Exposition de peinture d’Artistes en Réolais Place Georges Chaigne La Réole 26 avril 2026