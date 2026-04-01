La Réole

Atelier cuisine anti inflammatoire

Place des jacobins La Réole Gironde

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Venez participer à un atelier de cuisine Anti-Inflammatoire/ Préparation d’un plat et d’un dessert. Dégustation sur place. .

Place des jacobins La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 33 51 02 contactlestortues@gmail.com

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English : Atelier cuisine anti inflammatoire

L’événement Atelier cuisine anti inflammatoire La Réole a été mis à jour le 2026-04-07 par OT de l’Entre-deux-Mers