Atelier cuisine « Apéro d’été » pour enfants Chez Tatie Granville 7 juillet 2025 10:30

Manche

Atelier cuisine « Apéro d’été » pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 10:30:00

fin : 2025-07-07 12:00:00

Date(s) :

2025-07-07

Viens apprendre des recettes salées pour un super apéro d’été!

Infos et réservation sur le site de l’atelier: www.cheztatiegranville.com

Viens apprendre des recettes salées pour un super apéro d’été!

Infos et réservation sur le site de l’atelier: www.cheztatiegranville.com .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Atelier cuisine « Apéro d’été » pour enfants

Come and learn savory recipes for a great summer aperitif!

Info and booking on the workshop website: www.cheztatiegranville.com

German :

Lerne herzhafte Rezepte für einen tollen Sommer-Aperitif!

Infos und Buchung auf der Website des Workshops: www.cheztatiegranville.com

Italiano :

Vieni a imparare alcune ricette salate per un ottimo aperitivo estivo!

Info e prenotazioni sul sito del workshop: www.cheztatiegranville.com

Espanol :

Venga y aprenda algunas recetas saladas para disfrutar de un estupendo aperitivo veraniego

Información y reservas en el sitio web del taller: www.cheztatiegranville.com

L’événement Atelier cuisine « Apéro d’été » pour enfants Granville a été mis à jour le 2025-06-23 par OTGTM BIT Granville