Atelier cuisine arménienne Salle George Brassens Mont-de-Marsan

Salle George Brassens 285 Rue Pierre Benoit Mont-de-Marsan Landes

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Atelier de cuisine Armenienne

Le 28 septembre à la salle Georges Brassens de 9h à 14h.

Apprenez à faire une entrée, un plat et un dessert arménien. A l’issue de l’atelier, partage d’un repas convivial.

30e/personne sur réservation, nombre de places limité

20e prix adhérent

Renseignement pour inscription auprès de Stella Djagarian au 06 78 61 21 67

Facebook: Association Yeraz Gascogne .

Salle George Brassens 285 Rue Pierre Benoit Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 61 21 67 ygascogne@gmail.com

