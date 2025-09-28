Atelier cuisine arménienne Salle George Brassens Mont-de-Marsan
Salle George Brassens 285 Rue Pierre Benoit Mont-de-Marsan Landes
Atelier de cuisine Armenienne
Le 28 septembre à la salle Georges Brassens de 9h à 14h.
Apprenez à faire une entrée, un plat et un dessert arménien. A l’issue de l’atelier, partage d’un repas convivial.
30e/personne sur réservation, nombre de places limité
20e prix adhérent
Renseignement pour inscription auprès de Stella Djagarian au 06 78 61 21 67
Facebook: Association Yeraz Gascogne .
Salle George Brassens 285 Rue Pierre Benoit Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 61 21 67 ygascogne@gmail.com
