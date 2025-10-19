Atelier cuisine au Clos Troteligotte Villesèque

Atelier cuisine au Clos Troteligotte

Atelier cuisine au Clos Troteligotte Villesèque dimanche 19 octobre 2025.

Atelier cuisine au Clos Troteligotte

470 chemin du Cap Blanc Villesèque Lot

Tarif : 65 – 65 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19 16:00:00

Date(s) :
2025-10-19

En ce début d’automne, le Clos Troteligotte invite Lili Bowl pour un atelier de cuisine festif
En ce début d’automne, le Clos Troteligotte invite Lili Bowl pour un atelier de cuisine festif.

Inscription par mail obligatoire.   .

470 chemin du Cap Blanc Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 7 82 10 22 60  julie@lilibowl.cahors

English :

In early autumn, Le Clos Troteligotte invites Lili Bowl for a festive cooking workshop

German :

Zu Beginn des Herbstes lädt Clos Troteligotte Lili Bowl zu einem festlichen Kochworkshop ein

Italiano :

All’inizio dell’autunno, Le Clos Troteligotte invita Lili Bowl per un laboratorio di cucina festivo

Espanol :

A principios de otoño, Clos Troteligotte invita a Lili Bowl a un taller de cocina festiva

L’événement Atelier cuisine au Clos Troteligotte Villesèque a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Cahors Vallée du Lot