Atelier cuisine au PHARE Espace Part’AgeS Le PHARE Saint-Brieuc

Atelier cuisine au PHARE

Espace Part’AgeS Le PHARE 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-26 10:30:00

fin : 2025-09-26 12:30:00

Le 27 septembre, le PHARE souffle sa première bougie ! Venez nous aider à préparer le gâteau d’anniversaire ! Sur inscription .

Espace Part’AgeS Le PHARE 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48

