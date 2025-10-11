Atelier Cuisine au sel Saveurs d’octobre COMPLET Saint-Molf

Atelier Cuisine au sel Saveurs d’octobre COMPLET

12 Kergadoué Saint-Molf Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire le La Maison Charteau Producteur de sel à ST MOLF vous convie à l’atelier Cuisine au sel .

Le concept

Initiez-vous aux cuissons au sel lors d’un atelier gourmand et pratique à froid (gravelax, fumaison), à chaud (croûtes de sel) et à long terme (fermentations lactiques).

Dégustez sur place et repartez avec vos créations.

Une expérience culinaire originale à vivre et à savourer !

Informations et réservation

Réservation par mail à maisoncharteau@orange.fr. Atelier limité à 10 places.

Venir avec un contenant pour repartir avec ses préparations.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

12 Kergadoué Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 39 28 maisoncharteau@orange.fr

