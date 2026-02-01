Atelier cuisine autour de la patate Centre Culturel de Fontlozier Valence
Atelier cuisine autour de la patate Centre Culturel de Fontlozier Valence samedi 28 février 2026.
Atelier cuisine autour de la patate
Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Liberation Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par famille
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 09:00:00
fin : 2026-02-28 13:30:00
Date(s) :
2026-02-28
Le Centre Culturel propose un atelier cuisine autour de la patate, de l’entrée au dessert.
.
Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Liberation Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Centre Culturel is offering a cooking workshop based on potatoes, from starter to dessert.
L’événement Atelier cuisine autour de la patate Valence a été mis à jour le 2026-02-10 par Valence Romans Tourisme