Atelier Cuisine autour des champignons La Grande École Le Havre

Atelier Cuisine autour des champignons La Grande École Le Havre jeudi 9 octobre 2025.

Atelier Cuisine autour des champignons

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 17:30:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Plongez au cœur des forêts avec notre atelier Cuisine autour des champignons.

Découvrez comment sublimer ces trésors de saison en recettes savoureuses et créatives ! Un moment convivial pour apprendre, goûter et repartir avec des idées gourmandes à reproduire chez vous.

Les petits plus

– Un verre de cidre ou de jus de pomme offert durant l’atelier

– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisées.

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Atelier Cuisine autour des champignons

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Cuisine autour des champignons Le Havre a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie