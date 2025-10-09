Atelier Cuisine autour des champignons La Grande École Le Havre
Atelier Cuisine autour des champignons
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-10-09 17:30:00
fin : 2025-10-09
2025-10-09
Plongez au cœur des forêts avec notre atelier Cuisine autour des champignons.
Découvrez comment sublimer ces trésors de saison en recettes savoureuses et créatives ! Un moment convivial pour apprendre, goûter et repartir avec des idées gourmandes à reproduire chez vous.
Les petits plus
– Un verre de cidre ou de jus de pomme offert durant l’atelier
– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisées.
Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.
Durée 2h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
