Atelier cuisine autour des légumes de saison Atelier cuisine Tero Loko Notre-Dame-de-l’Osier

Atelier cuisine autour des légumes de saison Atelier cuisine Tero Loko Notre-Dame-de-l’Osier jeudi 2 octobre 2025.

Atelier cuisine autour des légumes de saison Jeudi 2 octobre, 10h00 Atelier cuisine Tero Loko Isère

Gratuit sur réservation auprès de contact@teroloko.com / 04 57 33 00 86

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-02T10:00:00 – 2025-10-02T13:00:00

Fin : 2025-10-02T10:00:00 – 2025-10-02T13:00:00

L’association Tero Loko propose des ateliers cuisine pour apprendre à cuisiner les légumes de saison, découvrir des astuces pour cuisiner bon & équilibré sans se ruiner, apprendre des techniques simples et rapide avec peu de matériel. Ces ateliers sont gratuits et ouvert à toutes et tous dans la limite de 5 personnes maximum par atelier.

☎️ Informations et réservations à l’adresse contact@teroloko.com ou au 04 57 33 00 86

Atelier cuisine Tero Loko Notre Dame de l’Osier Notre-Dame-de-l’Osier 38470 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:contact@teroloko.com »}]

Venez apprendre à cuisiner les légumes de saison, découvrir des astuces pour cuisiner bon & équilibré sans se ruiner !