Atelier Cuisine autour des légumineuses Etincelles Atelier Dijon

Atelier Cuisine autour des légumineuses Samedi 4 octobre, 17h00 Etincelles Atelier Côte-d’Or

50€, offre duo 90€ (min. 5 participants)

Début : 2025-10-04T17:00 – 2025-10-04T19:00

Atelier Cuisine autour des légumineuses

2h pour réaliser des recettes autour des légumineuses.

Vous apportez vos contenants et vous repartez avec votre repas pour le soir (pour 2 personnes environ)

Au menu :

Houmous de petit pois

Spaghetti à la bolognaise de lentilles

Brownie aux haricots rouges

Inscription par mail (aurelie.naturo21@gmail.com) ou tel (06 95 04 14 32)

Etincelles Atelier 36 rue du Chaignot, Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Apprendre à cuisiner les légumineuses