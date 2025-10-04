Atelier Cuisine autour des légumineuses Etincelles Atelier Dijon
50€, offre duo 90€ (min. 5 participants)
Début : 2025-10-04T17:00 – 2025-10-04T19:00
Atelier Cuisine autour des légumineuses
2h pour réaliser des recettes autour des légumineuses.
Vous apportez vos contenants et vous repartez avec votre repas pour le soir (pour 2 personnes environ)
Au menu :
Houmous de petit pois
Spaghetti à la bolognaise de lentilles
Brownie aux haricots rouges
Inscription par mail (aurelie.naturo21@gmail.com) ou tel (06 95 04 14 32)
Etincelles Atelier 36 rue du Chaignot, Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté
Apprendre à cuisiner les légumineuses