Atelier Cuisine autour du végétal – Pontivy, 12 juin 2025

Morbihan

Place du Martray Pontivy Morbihan

12 juin 2025, 16:00-17:30

fin : 2025-06-12 17:30:00

2025-06-12

Découvrez comment cuisiner 100 % végétal et local avec une cuisinière passionnée et végétalienne. Un moment convivial pour explorer une alimentation saine, durable et locale, accessible à tous.

Grand public | Sur inscription

Du 3 au 14 juin, la Maison de l’Alimentation Itinérante fait étape à Pontivy et sur tout le territoire de Pontivy Communauté.

Portée par l’association Aux Goûts du Jour, elle propose des actions pour sensibiliser à une alimentation saine et durable. .

Place du Martray

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 08 82 34 54

