ATELIER CUISINE AVEC JOE LE COOKER DÉCOUVERTE

Rue Gambetta Sète Hérault

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-01-12 2026-04-13 2026-06-01 2026-06-29 2026-07-13 2026-08-31 2026-09-14 2026-10-12 2026-11-09 2026-12-14

Magali vous partage ses meilleurs secrets cuisson parfaite à la plancha, organisation du plan de travail, astuces de grand-mère et conseils de chef… le tout dans une ambiance conviviale.

Vivez une expérience gourmande au cœur des Halles !Rejoignez les cooking sessions “Joe le Cooker”, accueillies au restaurant Halles et Manger.Magali vous partage ses meilleurs secrets cuisson parfaite à la plancha, organisation du plan de travail, astuces de grand-mère et conseils de chef… le tout dans une ambiance conviviale.Un atelier complet et détenduL’expérience comprend La visite guidée des Halles,L’achat des produits frais (poissons, légumes…),La réalisation des recettes,Et bien sûr, la dégustation des plats préparés.Atelier Découverte plat dessert caféCafé d’accueilUn verre de vin inclusDurée 9h30 11h30Tarif 49 €Réservez votre place dès maintenant !Idéal pour offrir, découvrir la cuisine à la plancha ou passer un moment gourmand entre amis. .

Rue Gambetta Sète 34200 Hérault Occitanie

English : ATELIER CUISINE AVEC JOE LE COOKER DÉCOUVERTE

Magali shares her best secrets with you: perfect plancha cooking, worktop organization, grandmotherly tips and chef’s advice? all in a convivial atmosphere.

L’événement ATELIER CUISINE AVEC JOE LE COOKER DÉCOUVERTE Sète a été mis à jour le 2025-12-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE