ATELIER CUISINE AVEC JOE LE COOKER RONDA VITICOLE Sète

ATELIER CUISINE AVEC JOE LE COOKER RONDA VITICOLE

Rue Gambetta Sète Hérault

Tarif : 99 – 99 – 99 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-01-09 2026-04-10 2026-05-22 2026-06-12 2026-07-10 2026-09-18 2026-10-16 2026-11-13 2026-12-18

Une immersion gourmande… et œnologique !Les cooking sessions “Joe le Cooker” vous accueillent au cœur des Halles pour un atelier unique mêlant gastronomie et découverte des vins.Magali partage ses astuces de pro pour la cuisson à la plancha et l’organisation en cuisine, dans une ambiance conviviale alliant savoir-faire culinaire et plaisir du goût.Une expérience complèteCet atelier comprend La visite des Halles,Les achats de produits frais,La réalisation des recettes,La dégustation des plats,Et une dégustation de trois vins 1 pétillant1 vin tranquille1 moelleuxAtelier Ronda Viticole entrée plat dessert café dégustation de vinsCafé d’accueil inclusSurprise du chef en fin d’atelierDurée 9h00 11h45Réservez votre place pour l’atelier Ronda Viticole ! .

English : ATELIER CUISINE AVEC JOE LE COOKER RONDA VITICOLE

Magali shares her pro tips for plancha cooking and kitchen organization, in a convivial atmosphere combining culinary know-how and the pleasure of taste.

