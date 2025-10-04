Atelier cuisine avec la Cheffe Sarah LIMA Médiathèque Maurice Schumann Nogent-sur-Oise

Atelier cuisine avec la Cheffe Sarah LIMA Médiathèque Maurice Schumann Nogent-sur-Oise samedi 4 octobre 2025.

L’inscription se fait par binôme enfant-adulte à partir de 9 ans.

‍ Rejoignez notre Cheffe en cuisine dans cet atelier où elle vous apprendra à réaliser plusieurs recettes issues de cette cuisine sud-américaine.

Médiathèque Maurice Schumann 1 RUE DIDEROT 60180 Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France 0344666044 https://mediatheque.nogentsuroise.fr/ https://www.facebook.com/MediathequeDeNogentSurOise L'accès principal de la médiathèque se trouve du côté de la rue Gambetta.

Un parking se situe à l’arrière du bâtiment, côté rue Denis Diderot. Un parc à vélos se situe à l’entrée.

La médiathèque est également accessible par bus : un arrêt de la ligne B de l’AXO se trouve en face de l’entrée.

