Atelier cuisine avec un chef

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-30 16:00:00

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-30

Rejoignez-nous pour des ateliers cuisine festifs où petits et grands pourront mettre la main à la pâte et réaliser des recettes surprises aux saveurs de Noël. Un moment convivial et chaleureux pour célébrer la magie des fêtes en famille ou entre amis?!?? .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

English : Atelier cuisine avec un chef

L’événement Atelier cuisine avec un chef Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-12-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)