atelier cuisine avec un chef La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

atelier cuisine avec un chef

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25

Accompagné par un chef, réalisez une recette gourmande et équilibrée en famille ou entre amis ! Confectionnez des pâtisseries et des plats en ajoutant un produit Bel, et bénéficiez des conseils d’un professionnel. Quoi de mieux que de finir l’atelier en dégustant vos créations ??? .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

English : atelier cuisine avec un chef

