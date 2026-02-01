atelier cuisine avec un chef La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
atelier cuisine avec un chef La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier mercredi 11 février 2026.
atelier cuisine avec un chef
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25
Accompagné par un chef, réalisez une recette gourmande et équilibrée en famille ou entre amis ! Confectionnez des pâtisseries et des plats en ajoutant un produit Bel, et bénéficiez des conseils d’un professionnel. Quoi de mieux que de finir l’atelier en dégustant vos créations ??? .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : atelier cuisine avec un chef
L’événement atelier cuisine avec un chef Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-02-03 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)