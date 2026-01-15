Atelier cuisine avec un chef La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

Atelier cuisine avec un chef

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22

Accompagné par un chef, réalisez une recette gourmande et équilibrée en famille ou entre amis ! Confectionnez des bouchées ou bien des pâtisseries en ajoutant un produit Bel, et bénéficiez des conseils d’un professionnel. Quoi de mieux que de finir l’atelier en dégustant vos créations ? .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

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English :

L’événement Atelier cuisine avec un chef Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-03-12 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses