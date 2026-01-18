atelier cuisine avec un chef La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
atelier cuisine avec un chef
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22
En famille ou entre amis, rejoignez nous pour des ateliers cuisine gourmands et équilibrés où petits et grands pourront mettre la main à la pâte. Grâce aux conseils d’un chef, réalisez des recettes printanières prêtes à être
dégustées sur place ! .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
