atelier cuisine avec un chef La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

atelier cuisine avec un chef

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22

En famille ou entre amis, rejoignez nous pour des ateliers cuisine gourmands et équilibrés où petits et grands pourront mettre la main à la pâte. Grâce aux conseils d’un chef, réalisez des recettes printanières prêtes à être

dégustées sur place ! .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : atelier cuisine avec un chef

L’événement atelier cuisine avec un chef Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-03-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)