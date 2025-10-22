Atelier cuisine bas carbone Communauté Lesneven Côtes des Légendes Lesneven

Atelier cuisine bas carbone

Communauté Lesneven Côtes des Légendes 12, boulevard des frères lumière Lesneven Finistère

Début : 2025-10-22 18:00:00

fin : 2025-10-22 20:00:00

2025-10-22

Après une brève introduction sur le lien entre notre alimentation et les émissions de gaz à effet de serre, cet atelier vous invite à passer à l’action en cuisinant vous-même des recettes simples, savoureuses et basées sur des protéines végétales.

L’atelier cuisine est animé par l’association Aux goûts du jour . Les ingrédients et les recettes vous seront fournis par l’animateur·ice en début d’atelier et vous pourrez, en fin d’atelier, profiter de votre travail en dégustant vos réalisations ! Miam, miam !

Atelier sur inscription. .

