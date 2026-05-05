Atelier cuisine bretonne, La Médiathèque, Argentré-du-Plessis

Atelier cuisine bretonne Mercredi 20 mai, 10h00 La Médiathèque Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T11:00:00+02:00

Viens découvrir les secrets de la cuisine bretonne en mode atelier convivial !

Au programme : recettes faciles, astuces de chef et surtout beaucoup de fun.

Que tu sois débutant ou déjà fan de crêpes, cet événement est fait pour toi. On partage, on cuisine, on déguste … le tout dans la bonne humeur.

Prêt à mettre les mains à la pâte ? Rejoins-nous !

La Médiathèque 3 place du Général de Gaulle, Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-atelier-cuisine-bretonne-1988232613268 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0223550046 »}]

Viens découvrir les secrets de la cuisine bretonne en atelier convivial ! Au programme : recettes faciles, astuces de chef et surtout beaucoup de fun. atelier cuisine

Mairie d’Argentré-du-Plessis