Atelier cuisine Brioche espagnole et crèpes Campus de projets Villa Parthenay Parthenay

Atelier cuisine Brioche espagnole et crèpes

Atelier cuisine Brioche espagnole et crèpes Campus de projets Villa Parthenay Parthenay lundi 16 février 2026.

Atelier cuisine Brioche espagnole et crèpes

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16

Date(s) :
2026-02-16

Viens découvrir la recette de la brioche espagnole nommée Roscon avec Olga, jeune espagnole en service volontaire Européen et partage la recette des crêpes.

De 11 à 30 ans
Animé par Olga

Sur inscription auprès de l’animatrice jeunesse.   .

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12  jeunesses@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier cuisine Brioche espagnole et crèpes

L’événement Atelier cuisine Brioche espagnole et crèpes Parthenay a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Parthenay Gâtine