Atelier cuisine Brioche espagnole et crèpes Campus de projets Villa Parthenay Parthenay
Atelier cuisine Brioche espagnole et crèpes Campus de projets Villa Parthenay Parthenay lundi 16 février 2026.
Atelier cuisine Brioche espagnole et crèpes
Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
Date(s) :
2026-02-16
Viens découvrir la recette de la brioche espagnole nommée Roscon avec Olga, jeune espagnole en service volontaire Européen et partage la recette des crêpes.
De 11 à 30 ans
Animé par Olga
Sur inscription auprès de l’animatrice jeunesse. .
Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12 jeunesses@cc-parthenay-gatine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier cuisine Brioche espagnole et crèpes
L’événement Atelier cuisine Brioche espagnole et crèpes Parthenay a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Parthenay Gâtine