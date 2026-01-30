Atelier cuisine Brioche espagnole et crèpes Campus de projets Villa Parthenay Parthenay

Atelier cuisine Brioche espagnole et crèpes

Viens découvrir la recette de la brioche espagnole nommée Roscon avec Olga, jeune espagnole en service volontaire Européen et partage la recette des crêpes.

De 11 à 30 ans

Animé par Olga

Sur inscription auprès de l’animatrice jeunesse. .

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12 jeunesses@cc-parthenay-gatine.fr

