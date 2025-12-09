Atelier cuisine Salle AIEC Cambo-les-Bains

Atelier cuisine

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif :

Date :

Envie de partager un moment gourmand et convivial ?

Rejoignez-nous pour nos ateliers de cuisine à la salle AIEC !

Apprenez à concocter de délicieux plats dans une ambiance chaleureuse et repartez avec des recettes à refaire chez vous. .

English : Atelier cuisine

