Atelier cuisine Salle AIEC Cambo-les-Bains

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Envie de partager un moment gourmand et convivial ?
Rejoignez-nous pour nos ateliers de cuisine à la salle AIEC !
Apprenez à concocter de délicieux plats dans une ambiance chaleureuse et repartez avec des recettes à refaire chez vous. .
Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48
English : Atelier cuisine
