Atelier cuisine Salle AIEC Cambo-les-Bains
Atelier cuisine Salle AIEC Cambo-les-Bains mardi 14 avril 2026.
Atelier cuisine
Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Envie de partager un moment gourmand et convivial ?
Rejoignez-nous pour nos ateliers de cuisine à la salle AIEC !
Apprenez à concocter de délicieux plats dans une ambiance chaleureuse et repartez avec des recettes à refaire chez vous. .
Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48
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English : Atelier cuisine
L’événement Atelier cuisine Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cambo les Bains
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