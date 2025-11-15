ATELIER CUISINE CASSOULET Puisserguier
ATELIER CUISINE CASSOULET Puisserguier samedi 15 novembre 2025.
ATELIER CUISINE CASSOULET
Rue Georges Pujol Puisserguier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Venez découvrir le cassoulet, spécialité régionale du Languedoc.
10 euros, sur inscription
Venez découvrir le cassoulet ! .
Rue Georges Pujol Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85
English :
Come and discover cassoulet, a regional specialty from Languedoc.
10 euros, with registration
German :
Entdecken Sie das Cassoulet, eine regionale Spezialität aus dem Languedoc.
10 Euro, Anmeldung erforderlich
Italiano :
Venite a scoprire il cassoulet, una specialità regionale della Linguadoca.
10 euro, iscrizione obbligatoria
Espanol :
Venga a descubrir el cassoulet, una especialidad regional de Languedoc.
10 euros, inscripción obligatoria
L’événement ATELIER CUISINE CASSOULET Puisserguier a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN