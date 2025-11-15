ATELIER CUISINE CASSOULET Puisserguier

ATELIER CUISINE CASSOULET

Rue Georges Pujol Puisserguier Hérault

Tarif : 10 euros

Date : 2025-11-15

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Venez découvrir le cassoulet, spécialité régionale du Languedoc.

10 euros, sur inscription

Rue Georges Pujol Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85

English :

Come and discover cassoulet, a regional specialty from Languedoc.

10 euros, with registration

German :

Entdecken Sie das Cassoulet, eine regionale Spezialität aus dem Languedoc.

10 Euro, Anmeldung erforderlich

Italiano :

Venite a scoprire il cassoulet, una specialità regionale della Linguadoca.

10 euro, iscrizione obbligatoria

Espanol :

Venga a descubrir el cassoulet, una especialidad regional de Languedoc.

10 euros, inscripción obligatoria

