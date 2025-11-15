Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER CUISINE CASSOULET Puisserguier

ATELIER CUISINE CASSOULET Puisserguier samedi 15 novembre 2025.

Rue Georges Pujol Puisserguier Hérault

Venez découvrir le cassoulet, spécialité régionale du Languedoc.
10 euros, sur inscription
Rue Georges Pujol Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85 

English :

Come and discover cassoulet, a regional specialty from Languedoc.
10 euros, with registration

German :

Entdecken Sie das Cassoulet, eine regionale Spezialität aus dem Languedoc.
10 Euro, Anmeldung erforderlich

Italiano :

Venite a scoprire il cassoulet, una specialità regionale della Linguadoca.
10 euro, iscrizione obbligatoria

Espanol :

Venga a descubrir el cassoulet, una especialidad regional de Languedoc.
10 euros, inscripción obligatoria

