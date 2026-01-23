Atelier cuisine Centre des Marais Vern-sur-Seiche Samedi 14 février, 14h00 Ille-et-Vilaine

3€50 par personne – sur inscription – 50% avec la carte Sortir !

Préparation de maamoul aux dattes

En compagnie de Soumia, préparez le temps d’un après-midi de délicieux maamoul aux dattes et régalez vos papilles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-14T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T17:00:00.000+01:00

http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr http://www.centredesmarais.asso.fr 0299628327

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

