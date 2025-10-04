Atelier cuisine Centre social et culturel Robert Doisneau Biars-sur-Cère

Atelier cuisine Centre social et culturel Robert Doisneau Biars-sur-Cère samedi 4 octobre 2025.

12 personnes maximum

Début : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:00:00

Atelier cuisine : création de plaques de chocolat proposé par Alice

Participez à un délicieux atelier gourmand animé par Alice et découvrez les secrets de la fabrication de plaques de chocolat. De la fonte du chocolat à la décoration finale, suivez chaque étape pour créer votre propre tablette personnalisée.

Un moment ludique et sucré, parfait pour éveiller la créativité des petits comme des grands…

Centre social et culturel Robert Doisneau 94 avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie 05 65 38 03 79 https://mediathequebiars.cauvaldor.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 38 03 79 »}] Parking

