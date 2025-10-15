Atelier Cuisine, Centre sociale de Figeac les Pti Cuisto Figeac
Atelier Cuisine, Centre sociale de Figeac les Pti Cuisto Figeac mercredi 15 octobre 2025.
Atelier Cuisine, Centre sociale de Figeac les Pti Cuisto
Centre social, 8 Place Vival Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-15 14:00:00
fin : 2025-10-15 16:00:00
2025-10-15
Un atelier parents/grands-parents/enfants autour de la conception du goûter et d’une dégustation tous ensemble !
Ses moments permettent un moment privilégier avec vos enfants ainsi que la rencontre d’autres parents !
Au programme cuisine, rire et bonne humeur !
Cet atelier est gratuit et sur inscription.
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations vous pouvez nous contacter
On à hâte de vous retrouver pour partager ce délicieux moment en famille !
Centre social, 8 Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01 centresocial.figeac@gmail.com
English :
A parents/grandparents/children workshop to design a snack and taste it together!
It’s a great way to spend time with your children and meet other parents!
On the program: cooking, laughter and fun!
This workshop is free and requires registration.
To register or for more information, please contact us
We look forward to seeing you and sharing this delicious family moment!
German :
Ein Eltern-/Großeltern-/Kinder-Workshop rund um die Gestaltung von Snacks und eine gemeinsame Verkostung!
Diese Momente ermöglichen es Ihnen, einen besonderen Moment mit Ihren Kindern zu verbringen und andere Eltern kennenzulernen!
Auf dem Programm stehen Kochen, Lachen und gute Laune!
Dieser Workshop ist kostenlos und erfordert eine Anmeldung.
Um sich anzumelden oder weitere Informationen zu erhalten, können Sie uns gerne kontaktieren
Wir freuen uns schon darauf, Sie zu treffen und mit Ihnen diesen köstlichen Moment mit der Familie zu teilen!
Italiano :
Un laboratorio per genitori/nonni/bambini per progettare una merenda e degustarla insieme!
È un ottimo modo per passare del tempo con i vostri figli e incontrare altri genitori!
In programma: cucina, risate e buonumore!
Questo laboratorio è gratuito e richiede l’iscrizione.
Per iscriversi o per ulteriori informazioni, contattateci
Vi aspettiamo per condividere questo delizioso momento con la vostra famiglia!
Espanol :
Un taller de padres, abuelos y niños para diseñar una merienda y degustarla juntos
Es una forma estupenda de pasar tiempo con tus hijos y conocer a otros padres
En el programa: cocina, risas y diversión
Este taller es gratuito y requiere inscripción previa.
Para inscribirse o recibir más información, póngase en contacto con nosotros
Le esperamos para compartir este delicioso momento con su familia
L’événement Atelier Cuisine, Centre sociale de Figeac les Pti Cuisto Figeac a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Figeac