Atelier cuisine Salle du Louvre Château-Gontier-sur-Mayenne vendredi 3 octobre 2025.

Salle du Louvre Passage du Louvre Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

En septembre et octobre, place à la gourmandise !

Venez participer à plusieurs ateliers cuisine conviviaux, pour partager un moment de découverte culinaire et d’échanges autour de bons petits plats.

Pour ce vendredi 26 septembre, savourez un buffet dînatoire préparé en partenariat avec France Terre d’Asile. Une belle occasion de découvrir des saveurs d’ici et d’ailleurs, dans un esprit de partage et de diversité culturelle.

Pour ce vendredi 3 octobre, apprenez à cuisiner autrement avec un atelier autour de la cuisine anti-gaspi. Astuces, recettes et créativité seront au rendez-vous pour régaler vos papilles tout en réduisant le gaspillage alimentaire.

Pour ce lundi 27 octobre, plongez dans l’ambiance festive d’Halloween avec un atelier spécial. Entre recettes ludiques, décorations gourmandes et originalité, petits et grands vont se régaler !

Sur inscription et adhésion obligatoire au centre social LE PEPS

Pour s’inscrire 02 43 09 50 52 ou par mail centre.social@chateaugontier.fr .

Salle du Louvre Passage du Louvre Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 52 centre.social@chateaugontier.fr

