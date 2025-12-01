Atelier cuisine Château-Gontier-sur-Mayenne

Domaine de la Maroutière Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Début : 2025-12-27 10:00:00
fin : 2025-12-27 12:00:00

2025-12-27

Le 27 décembre, vivez une expérience unique au château

Un cours de cuisine animé par un chef @thomas_dans_sa_cuisine, suivi d’un repas gourmand à partager.

10h–12h + déjeuner
65€/personne
domaine de la Maroutiere

Places limitées — réservez vite !
Contact@domainedelamaroutiere.fr   .

