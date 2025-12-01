Atelier cuisine

Domaine de la Maroutière Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 10:00:00

fin : 2025-12-27 12:00:00

Date(s) :

2025-12-27

Le 27 décembre, vivez une expérience unique au château

Un cours de cuisine animé par un chef @thomas_dans_sa_cuisine, suivi d’un repas gourmand à partager.

10h–12h + déjeuner

65€/personne

domaine de la Maroutiere

Places limitées — réservez vite !

Contact@domainedelamaroutiere.fr .

Domaine de la Maroutière Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire Contact@domainedelamaroutiere.fr

English :

L’événement Atelier cuisine Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-12-02 par SUD MAYENNE