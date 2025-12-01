Atelier cuisine Château-Gontier-sur-Mayenne
Atelier cuisine Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 27 décembre 2025.
Atelier cuisine
Domaine de la Maroutière Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Le 27 décembre, vivez une expérience unique au château
Un cours de cuisine animé par un chef @thomas_dans_sa_cuisine, suivi d’un repas gourmand à partager.
10h–12h + déjeuner
65€/personne
domaine de la Maroutiere
Places limitées — réservez vite !
Contact@domainedelamaroutiere.fr .
