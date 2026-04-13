Atelier cuisine : collations saines, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche

Atelier cuisine : collations saines Mardi 14 avril, 14h00 Centre des Marais Ille-et-Vilaine

6 € par personne, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-14T14:00:00+02:00 – 2026-04-14T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-14T14:00:00+02:00 – 2026-04-14T16:30:00+02:00

Pauline souhaite partager sa passion pour la cuisine “healthy” ( = saine). Vous préparerez trois recettes :

Banana bread

Bowl cake

Pancakes

Prévoir vos contenants.

Pour adultes (enfants accompagnés à partir de 8 ans).

Sur inscription. 6 € par personne ( – 50% carte Soritr!)

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299628327 http://www.centredesmarais.asso.fr https://www.facebook.com/CentredesMarais/;https://www.instagram.com/centre_des_marais/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 62 79 84 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@centredesmarais.asso.fr »}]

Pauline souhaite partager sa passion pour la cuisine “healthy” ( = saine). Vous préparerez trois recettes cuisine healthy

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