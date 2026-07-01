Atelier cuisine colombo de poulet Collectif souletin Mauléon-Licharre
jeudi 9 juillet 2026 · Collectif souletin · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Atelier cuisine colombo de poulet
Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Le Collectif souletin vous invite à Mauléon.
Le plaisir des vacances commence par les papilles. Venez découvrir et cuisiner la recette du colombo de poulet. L’atelier est ouvert à tous, sur adhésion à l’association. Les places sont limitées, merci de vous inscrire. .
Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 67
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English : Atelier cuisine colombo de poulet
L’événement Atelier cuisine colombo de poulet Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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