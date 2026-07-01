Atelier cuisine colombo de poulet Collectif souletin Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Mauléon-Licharre

Atelier cuisine colombo de poulet

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Le Collectif souletin vous invite à Mauléon.

Le plaisir des vacances commence par les papilles. Venez découvrir et cuisiner la recette du colombo de poulet. L’atelier est ouvert à tous, sur adhésion à l’association. Les places sont limitées, merci de vous inscrire. .

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 67

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English : Atelier cuisine colombo de poulet

L’événement Atelier cuisine colombo de poulet Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque