Atelier Cuisine : concours de la meilleure soupe vernoise ! Centre des Marais Vern-sur-Seiche Vendredi 20 février, 10h30 Ille-et-Vilaine
Concours de la meilleure soupe, préparez et partagez une délicieuse soupe de légumes racines et venez représenter le Centre social le lendemain, place du Marché !
### Une délicieuse rencontre se prépare ! Ensemble, nous préparerons une soupe maison à base de légumes racines (locaux et bio), qui sera présentée le lendemain au concours de la meilleure soupe vernoise.
Les volontaires partageront le déjeuner et seront invités à venir défendre leur recette le samedi 21 février sur la place du marché, de 10h à 12h00.
Convivial, gourmand et ouvert à tous !
Sur inscription. Gratuit (pour les adhérents).
Renseignements au Centre des Marais
43 rue de Chateaubriant 35 770 Vern-sur-Seiche
02 99 62 83 27
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-20T10:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-20T14:00:00.000+01:00
