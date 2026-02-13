Atelier Cuisine : concours de la meilleure soupe vernoise !, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche

Atelier Cuisine : concours de la meilleure soupe vernoise ! Vendredi 20 février, 10h30 Centre des Marais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T10:30:00+01:00 – 2026-02-20T14:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T10:30:00+01:00 – 2026-02-20T14:00:00+01:00

Concours de la meilleure soupe vernoise !

Une délicieuse rencontre se prépare ! Ensemble, nous préparerons une soupe maison à base de légumes racines (locaux et bio), qui sera présentée le lendemain au concours de la meilleure soupe vernoise.

Les volontaires partageront le déjeuner et seront invités à venir défendre leur recette le samedi 21 février sur la place du marché, de 10h à 12h00.

Convivial, gourmand et ouvert à tous !

Sur inscription. Gratuit (pour les adhérents).

Renseignements au Centre des Marais

43 rue de Chateaubriant 35 770 Vern-sur-Seiche

02 99 62 83 27

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299628327 http://www.centredesmarais.asso.fr https://www.facebook.com/CentredesMarais/;https://www.instagram.com/centre_des_marais/ 02 99 62 83 27 accueil@centredesmarais.asso.fr

