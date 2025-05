Atelier cuisine Confiture de rhubarbe – La Petite Surface Vexin-sur-Epte, 16 mai 2025 14:30, Vexin-sur-Epte.

Eure

Atelier cuisine Confiture de rhubarbe La Petite Surface ECOS Vexin-sur-Epte Eure

Début : 2025-05-16 14:30:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Partage et gourmandise au menu apprenez à faire de la confiture maison.

Tarif 5 €

La Petite Surface Écos

La Petite Surface ECOS

Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 52 31 67 Epicerie.cdc27@yahoo.com

English : Atelier cuisine Confiture de rhubarbe

Share and enjoy: learn how to make homemade jam.

? Price: 5 ?

? La Petite Surface ? Ecos

German :

Teilen und Schlemmen auf der Speisekarte: Lernen Sie, wie man selbstgemachte Marmelade herstellt.

? Preis: 5 ?

? Die kleine Fläche ? Ecos

Italiano :

Condividi e godi: impara a fare la marmellata fatta in casa.

? Prezzo: 5 ?

? La Petite Surface ? Ecos

Espanol :

Comparte y disfruta: aprende a hacer mermelada casera.

? Precio: 5 ?

? La Petite Surface ? Ecos

L’événement Atelier cuisine Confiture de rhubarbe Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération