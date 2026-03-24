Atelier cuisine coréenne

Bibliothèque René-Goscinny Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Tout public

Fan de Kpop Demon Hunters ? Venez créer et déguster une boisson inspirée de l’univers du film et décorer ensemble des Pepero (Mikado).

Pour les enfants à partir de 8 ans

Gratuit .

Bibliothèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr

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English :

L’événement Atelier cuisine coréenne Langres a été mis à jour le 2026-03-20 par Antenne du Pays de Langres