Atelier cuisine coréenne Langres

Atelier cuisine coréenne Langres vendredi 17 avril 2026.

Atelier cuisine coréenne

Bibliothèque René-Goscinny Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Tout public
Fan de Kpop Demon Hunters ? Venez créer et déguster une boisson inspirée de l’univers du film et décorer ensemble des Pepero (Mikado).
Pour les enfants à partir de 8 ans
Gratuit   .

Bibliothèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68  bibliotheque.goscinny@langres.fr

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English :

L’événement Atelier cuisine coréenne Langres a été mis à jour le 2026-03-20 par Antenne du Pays de Langres

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