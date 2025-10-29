Atelier cuisine « Courges les reconnaître et les cuisiner » La Bussière

Atelier cuisine « Courges les reconnaître et les cuisiner »

35 Rue du Château La Bussière Loiret

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

2025-10-29

Participez à l’atelier cuisine « Courges les reconnaître et les cuisiner » !

Atelier cuisine en lien avec le défi alimentaire du pays giennois avec le Collectif résilience du Pays Giennois. 12 places disponibles, seulement sur réservation. .

35 Rue du Château La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 06 60 dev-durable@paysdugiennois.fr

English :

Take part in the « Squash: recognizing and cooking them » cooking workshop!

German :

Nehmen Sie am Kochworkshop « Kürbisse: Erkennen und kochen » teil!

Italiano :

Partecipate al laboratorio di cucina « La zucca: riconoscerla e cucinarla »!

Espanol :

Participe en el taller de cocina « Calabazas: reconocerlas y cocinarlas »

