Atelier cuisine « Courges les reconnaître et les cuisiner »
35 Rue du Château La Bussière Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-10-29 17:00:00
Date(s) :
2025-10-29
Participez à l’atelier cuisine « Courges les reconnaître et les cuisiner » !
Atelier cuisine en lien avec le défi alimentaire du pays giennois avec le Collectif résilience du Pays Giennois. 12 places disponibles, seulement sur réservation. .
35 Rue du Château La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 06 60 dev-durable@paysdugiennois.fr
English :
Take part in the « Squash: recognizing and cooking them » cooking workshop!
German :
Nehmen Sie am Kochworkshop « Kürbisse: Erkennen und kochen » teil!
Italiano :
Partecipate al laboratorio di cucina « La zucca: riconoscerla e cucinarla »!
Espanol :
Participe en el taller de cocina « Calabazas: reconocerlas y cocinarlas »
