Atelier cuisine (CP/CM2)

68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Inscription obligatoire. .

68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 50 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier cuisine (CP/CM2) Périgueux a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Communal de Périgueux