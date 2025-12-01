Atelier cuisine Création de mignardises Condé-sur-Vire
Atelier cuisine Création de mignardises Condé-sur-Vire vendredi 19 décembre 2025.
Atelier cuisine Création de mignardises
14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire Manche
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19 22:00:00
2025-12-19
Le pôle famille de l’association Bien Vivre Ensemble vous propose de nombreuses activités sur le temps des vacances scolaires.
Rendez-vous le 19 décembre prochain pour un atelier cuisine Création de mignardises .
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement au 07 44 96 76 43
Ces activités sont ouvertes à tous (pas besoin d’habiter la commune pour y participer). .
14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 44 96 76 43 polefamille@bveconde.fr
