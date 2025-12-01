Atelier cuisine Création de mignardises

14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Le pôle famille de l’association Bien Vivre Ensemble vous propose de nombreuses activités sur le temps des vacances scolaires.

Rendez-vous le 19 décembre prochain pour un atelier cuisine Création de mignardises .

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement au 07 44 96 76 43

Ces activités sont ouvertes à tous (pas besoin d’habiter la commune pour y participer). .

14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 44 96 76 43 polefamille@bveconde.fr

English :

L’événement Atelier cuisine Création de mignardises Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Saint-Lô