Atelier Cuisine créative Calice & Mandibule Le Havre

Atelier Cuisine créative Calice & Mandibule Le Havre vendredi 11 juillet 2025.

Atelier Cuisine créative

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-07-11 18:30:00

fin : 2025-07-11 21:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Calice et Mandibule vous livre ses secrets de cuisine…

Nous en rêvions depuis le début de notre aventure et nous avons enfin réussi à trouver la bonne formule pour partager avec vous nos recettes !

Durant cet atelier Oumou et Hadjira vous guideront dans la préparation d’un plat et d’un dessert pas comme les autres :

– les Accras de manioc et leur sauce tomates parfumée (végé et sans gluten)

Vous découvrirez de nouveaux ingrédients pour les plus novices et vous apprendrez, pas à pas, à les transformer afin de cuisiner un délicieux plat original.

Pour les becs sucrés, vous ne serez pas en reste avec une recette unique et devenue un classique chez Calice et Mandibule :

-la Tarte Tamoumou meringuée.

Notre ambition :

Vous transmettre notre passion pour la cuisine du monde, les épices et les bons produits.

Satisfaire votre curiosité autant que votre gourmandise.

Vous faire passer un bon moment convivial et échanger entre amoureux.ses de la bonne cuisine. Chaque participant.e repartira avec une portion pour 2 de tout ce qu’il aura préparé. Pensez à apporter vos contenants.

Durée 2h30

Public Ouvert à tous à partir de 15 ans. 5 participants.es minimum / 7 max

Pensez à vous munir d’un tablier de cuisine et de 3 tupperwares pour remporter vos préparations chez vous.

Réservation obligatoire

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

English : Atelier Cuisine créative

Calice et Mandibule shares its cooking secrets with you…

We’ve been dreaming of this since the beginning of our adventure, and we’ve finally found the right formula to share our recipes with you!

During this workshop, Oumou and Hadjira will guide you through the preparation of a dish and dessert like no other:

– cassava accras with a fragrant tomato sauce (vegan and gluten-free)

You’ll discover new ingredients for novices, and learn step-by-step how to transform them into a delicious, original dish.

For those with a sweet tooth, you won’t be left out with a unique recipe that has become a Calice et Mandibule classic:

-tamoumou meringue tart.

Our ambition:

To pass on to you our passion for world cuisine, spices and good products.

To satisfy your curiosity as well as your sweet tooth.

To give you the opportunity to spend a convivial moment and exchange ideas with other lovers of good food. Each participant will leave with a portion for 2 of everything they’ve prepared. Don’t forget to bring your own containers.

Duration: 2h30

Public: Open to all aged 15 and over. 5 participants minimum / 7 max

Remember to bring a kitchen apron and 3 tupperware to take home your preparations.

Reservations required

German :

Calice et Mandibule verrät Ihnen ihre Küchengeheimnisse…

Wir haben seit Beginn unseres Abenteuers davon geträumt, und nun ist es uns endlich gelungen, die richtige Formel zu finden, um unsere Rezepte mit Ihnen zu teilen!

Während dieses Workshops werden Oumou und Hadjira Sie bei der Zubereitung eines Gerichts und eines Desserts anleiten, die nicht wie alle anderen sind:

– maniok-Aras und ihre aromatische Tomatensoße (vegan und glutenfrei)

Sie werden neue Zutaten für die Anfänger unter Ihnen entdecken und Schritt für Schritt lernen, diese zu verarbeiten, um ein köstliches, originelles Gericht zuzubereiten.

Für die Süßschnäbel unter Ihnen gibt es ein einzigartiges Rezept, das bei Calice et Mandibule zum Klassiker geworden ist:

-der Tarte Tamoumou meringuée.

Unsere Ambitionen:

Ihnen unsere Leidenschaft für die Küche der Welt, die Gewürze und die guten Produkte vermitteln.

Ihre Neugierde und Ihren Appetit zu befriedigen.

Ihnen einen angenehmen Aufenthalt zu bereiten und sich unter Liebhabern der guten Küche auszutauschen. Jeder Teilnehmer erhält eine Portion für zwei Personen von allem, was er zubereitet hat. Bitte denken Sie daran, Ihre eigenen Behälter mitzubringen.

Dauer: 2,5 Stunden

Publikum: Offen für alle ab 15 Jahren. Mindestens 5, höchstens 7 Teilnehmer/innen

Denken Sie an eine Kochschürze und 3 Tupperware, damit Sie Ihre Zubereitungen mit nach Hause nehmen können.

Reservierung erforderlich

Italiano :

Calice et Mandibule condivide con voi i suoi segreti culinari…

Lo abbiamo sognato fin dall’inizio della nostra avventura e ora abbiamo finalmente trovato il modo giusto per condividere le nostre ricette con voi!

Durante questo laboratorio, Oumou e Hadjira vi guideranno nella preparazione di un piatto e di un dessert unici:

– accras di manioca con una profumata salsa di pomodoro (vegan e senza glutine)

Se siete alle prime armi in cucina, scoprirete nuovi ingredienti e imparerete passo dopo passo come trasformarli in un piatto delizioso e originale.

Per i più golosi, una ricetta unica, diventata un classico di Calice et Mandibule, non vi lascerà indifferenti:

-la crostata di meringa Tamoumou.

La nostra ambizione:

Trasmettervi la nostra passione per la cucina mondiale, le spezie e i buoni prodotti.

Soddisfare la vostra curiosità e la vostra voglia di dolcezza.

Darvi la possibilità di trascorrere del tempo di qualità con altri amanti del cibo. Ogni partecipante lascerà una porzione per 2 di tutto ciò che ha preparato. Non dimenticate di portare i vostri contenitori.

Durata: 2h30

Pubblico: aperto a tutti a partire dai 15 anni. Minimo 5 partecipanti / massimo 7

Ricordatevi di portare un grembiule da cucina e 3 contenitori tupperware per poter portare a casa le vostre preparazioni.

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Calice et Mandibule comparte con usted sus secretos de cocina…

Llevábamos soñando con esto desde el principio de nuestra aventura, ¡y por fin hemos encontrado la manera de compartir nuestras recetas con usted!

Durante este taller, Oumou y Hadjira le guiarán en la preparación de un plato y un postre sin igual:

– accras de mandioca con salsa de tomate aromática (vegano y sin gluten)

Si eres nuevo en la cocina, descubrirás nuevos ingredientes y aprenderás paso a paso a transformarlos en un plato delicioso y original.

Los más golosos no se quedarán atrás con una receta única que se ha convertido en un clásico de Calice et Mandibule:

-la tarta de merengue Tamoumou.

Nuestra ambición:

Transmitirle nuestra pasión por la cocina del mundo, las especias y los buenos productos.

Satisfacer tanto su curiosidad como su paladar goloso.

Darle la oportunidad de pasar un rato agradable con otros amantes de la cocina. Cada participante se irá con una ración para 2 de todo lo que haya preparado. No olvide traer sus propios recipientes.

Duración: 2h30

Público: Abierto a todos a partir de 15 años. Mínimo 5 participantes / máximo 7

Acuérdate de traer un delantal de cocina y 3 tuppers para poder llevarte tus preparaciones a casa.

Imprescindible reservar

