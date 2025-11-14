Atelier Cuisine créative Calice & Mandibule Le Havre

Atelier Cuisine créative

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:30:00

fin : 2025-11-14 20:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Calice et Mandibule vous livre ses secrets de cuisine…

Nous en rêvions depuis le début de notre aventure et nous avons enfin réussi à trouver la bonne formule pour partager avec vous nos recettes !

Durant cet atelier Oumou et Hadjira vous guideront dans la préparation d’un plat et d’un dessert pas comme les autres

– La planquette de boeuf ou Arrancinis farçis au boeuf façon blanquette

Vous découvrirez de nouveaux ingrédients pour les plus novices et vous apprendrez, pas à pas, à les transformer afin de cuisiner un délicieux plat original.

Pour les becs sucrés, vous ne serez pas en reste avec une recette immanquable et revisitée

– la fameux cheesecake beurre de cacahuète

Notre ambition

Vous transmettre notre passion pour la cuisine du monde, les épices et les bons produits.

Satisfaire votre curiosité autant que votre gourmandise.

Vous faire passer un bon moment convivial et échanger entre amoureux.ses de la bonne cuisine.

Chaque participant.e repartira avec une portion pour 2 de tout ce qu’il aura préparé. Pensez à apporter vos contenants.

Durée 2h30

Public Ouvert à tous à partir de 15 ans. 5 participants.es minimum 7 max

Pensez à vous munir d’un tablier de cuisine et de 3 tupperwares pour remporter vos préparations chez vous.

Réservation obligatoire .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

