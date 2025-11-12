Atelier cuisine créole Regards croisés sur le monde Espace Benoîte Groult (salle Ellé) Quimperlé

Espace Benoîte Groult (salle Ellé) 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

2025-11-12 17:00:00

2025-11-12 21:00:00

2025-11-12

Initiez-vous à la cuisine créole avec un atelier convivial autour du Colombo de Poulet, plat emblématique des Antilles !

Apprenez à la cuisiner pas à pas, puis dégustez-le sur place.

De 17h à 20h (dégustation à 20h)

En partenariat avec l’association le Rotary Club du Pays de Quimperlé

Tarif 5€ sur réservation

Dans la limite des places disponibles. Réservations en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès du service vie associative et citoyenneté 02 98 96 42 42 .

Espace Benoîte Groult (salle Ellé) 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

