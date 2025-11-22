Atelier cuisine Cuisiner plus végétal La Cuisine de Julie Guissény
La Cuisine de Julie Keralloret Guissény Finistère
Début : 2025-11-22 09:30:00
fin : 2025-11-22 12:30:00
2025-11-22
Vous n’arrivez pas à réduire votre consommation de protéines animales autant que vous souhaitez ? Vos plats végés n’ont pas assez de goût ?
Au programme
– des produits de saison et riches en protéines champignons, légumes d’automne, légumineuses…
– des techniques pour transformer vos préparations végétales fumage, marinade, fermentation, réduction…
– des astuces pour rendre ces techniques réalisables chez vous, sans trop de matériel.
Vous repartirez avec un livret comprenant un récapitulatif et les fiches recettes ainsi qu’un repas entrée/plat pour 2 personnes à déguster chez vous.
Réservation par mail ou téléphone (6 places disponibles) .
La Cuisine de Julie Keralloret Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 7 67 16 37 87
