Atelier cuisine Cuisiner plus végétal La Cuisine de Julie Guissény

Vous n’arrivez pas à réduire votre consommation de protéines animales autant que vous souhaitez ? Vos plats végés n’ont pas assez de goût ?

Au programme

– des produits de saison et riches en protéines champignons, légumes d’automne, légumineuses…

– des techniques pour transformer vos préparations végétales fumage, marinade, fermentation, réduction…

– des astuces pour rendre ces techniques réalisables chez vous, sans trop de matériel.

Vous repartirez avec un livret comprenant un récapitulatif et les fiches recettes ainsi qu’un repas entrée/plat pour 2 personnes à déguster chez vous.

Réservation par mail ou téléphone (6 places disponibles) .

La Cuisine de Julie Keralloret Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 7 67 16 37 87

