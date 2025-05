ATELIER CUISINE « CUISINONS ENSEMBLE » – Saint-André-de-Sangonis, 13 mai 2025 07:00, Saint-André-de-Sangonis.

Hérault

ATELIER CUISINE « CUISINONS ENSEMBLE » 1 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-13

fin : 2025-05-13

Date(s) :

2025-05-13

Que vous soyez débutant ou passionné de cuisine, venez partager un moment chaleureux, découvrir de nouvelles recettes et cuisiner ensemble dans une ambiance détendue !

Au programme de cet atelier gourmand et convivial

– Salade d’orzo méditerranéenne

– Açaï Bowl

Matcha Latte

Activité gratuite, sur inscription et adhésion (places limitées).

1 Cours de la Liberté

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr

English :

Whether you’re a beginner or a passionate cook, come and share a warm moment, discover new recipes and cook together in a relaxed atmosphere!

On the program for this convivial gourmet workshop:

– Mediterranean orzo salad

– Açaï Bowl

Matcha Latte

Free activity, with registration and membership (places are limited).

German :

Egal, ob Sie Anfänger oder leidenschaftlicher Koch sind, kommen Sie und teilen Sie einen herzlichen Moment, entdecken Sie neue Rezepte und kochen Sie gemeinsam in einer entspannten Atmosphäre!

Auf dem Programm dieses geselligen Feinschmecker-Workshops stehen:

– Mediterraner Orzo-Salat

– Acai Bowl

Matcha Latte

Kostenlose Aktivität, Anmeldung und Mitgliedschaft erforderlich (begrenzte Plätze).

Italiano :

Che siate principianti o appassionati di cucina, venite a condividere un momento di calore, a scoprire nuove ricette e a cucinare insieme in un’atmosfera rilassata!

Il programma di questo laboratorio gastronomico conviviale:

– Insalata di orzo mediterranea

– Ciotola di Açaï

Latte Matcha

Gratuito, con iscrizione e tesseramento (i posti sono limitati).

Espanol :

Tanto si es un principiante como un apasionado de la cocina, venga a compartir un momento cálido, descubrir nuevas recetas y cocinar juntos en un ambiente relajado

En el programa de este taller gastronómico de convivencia:

– Ensalada mediterránea de orzo

– Bowl de Açaï

Matcha Latte

Gratuito, previa inscripción y afiliación (plazas limitadas).

